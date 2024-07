Nella giornata odierna, il Milan Futuro ha presentato il suo nuovo allenatore: Daniele Bonera. Queste le sue parole in conferenza stampa

"C'è grande soddisfazione e grande orgoglio. Similitudini al mio percorso da calciatore o da collaboratore ce ne sono tantissime. Forse ho qualche capello bianco... Adesso si inizia a lavorare davvero e ho un grande senso di responsabilità che mi porterò a lavorare con dei ragazzi, per la loro crescita e ha portare il più possibile in prima squadra"

"Abbiamo individuato dei profili. Stiamo facendo delle valutazioni, soprattutto dal punto di vista dello spessore umano: abbiamo bisogno di giocatori che ci danno una mano tecnicamente ma anche far capire cosa significa il campionato di Serie C ai più giovani. Ci saranno difficoltà ma sono ben accompagnato in questo percorso"