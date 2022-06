Asensio: “Futuro? Decido dopo la Nazionale. Ho tre opzioni”

L'attaccante del Real Madrid Marco Asensio è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale spagnola. Il centroavanti ha anche parlato del suo futuro, senza però dare troppe informazioni in merito. Ecco le sue dichiarazioni : "Rinnovo o addio? Ho anche la possibilità di restare fino al 2023 senza rinnovare. Per ora non ho parlato col Real Madrid del mio futuro, ho ancora un anno di contratto. Il mio obiettivo è trovare continuità nei prossimi anni, questo è importante per me. Al Real l'ho avuta, ma non voglio che si tratti solo di qualche mese".

Futuro ancora da decidere perciò per Asensio, che da tempo è sulla lista dei desideri del Milan. Al momento non è in atto nessuna trattativa tra le due parti, anche se il nome dello spagnolo è legato ormai da molto tempo ai colori rossoneri. Il vero problema per la buona riuscita della trattativa è di natura economica. L’ex giocatore del Maiorca infatti chiede di firmare un contratto con lo stipendio che si aggira intorno ai 7 milioni di euro netti a stagione. Alle pretese del giocatore si deve inoltre aggiungere il costo del cartellino, con i Blancos che non sono intenzionati a fare sconti. A causa di tale investimento corposo Maldini e Massara non sembrano più intenzionati a raggiungere un’intesa con gli spagnoli, ma in estate non è mai detta l’ultima parola.