Condò: “Per lo Scudetto al massimo sarà un duello…”

"Sereno in classifica e pieno di corridori tecnicamente dotati, il Lecce era un visitatore pericoloso - ha aggiunto Condò -, come ha confermato in un secondo tempo che ha lasciato l’Inter a lungo appesa, non troppo comodamente, al gol del bravo Bisseck. La prodezza di Arnautovic, perfezionata da Barella, è stata liberatoria. Inter e Juventus filano ad alta velocità, perché i nerazzurri hanno i punti del Napoli di Spalletti e i bianconeri tre in più rispetto all’anno scorso, quando dividevano il secondo posto col Milan. Quella che lo scorso gennaio sembrava una corsa a tre e invece in breve divenne un monologo, quest’anno sarà al massimo un duello", la chiosa del giornalista.