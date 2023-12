Condò: “Rosa del Milan strutturata per più impegni. In questa settimana…”

Paolo Condò ha commentato il successo ottenuto dal Milan in campionato, dopo la sconfitta rimediata in Champions League

Sabato sera il Milanè tornato a vincere in campionato, dopo la pesante sconfitta rimediata in Champions League. I rossoneri sono praticamente fuori dalla competizione europea, mentre in Serie A sono riusciti a ottenere il secondo successo consecutivo.

Vittoria rossonera — Proprio del periodo del Milan ha parlato il giornalista Paolo Condò sulle colonne di Repubblica. Sul Milan: "Il giorno dopo il ko contro il Dortmund sono partiti i calcoli su cosa convenga fare. La risposta non può che essere ambiziosa, perché la rosa rossonera è strutturata per più impegni. Non a caso in questa settimana di frustrazione europea, il Milan ha sfruttato in campionato il doppio turno casalingo, superando una congiuntura complicata dagli infortuni".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.