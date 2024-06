Condò: “Fonseca mi è sempre piaciuto, sottovalutato il suo lavoro a Roma”

In occasione della prima puntata di Calciomercato - L'Originale, Paolo Condò ha parlato del debutto di vari allenatori sulle panchine dei club europei più importanti. In particolare il giornalista si è concentrato anche sulla situazione in casa Milan .

Sul possibile arrivo di Paulo Fonseca: "C'è la tendenza quest'estate a cercare tecnici quasi debuttanti: pensiamo a Kompany al Bayern. In questo scenario Fonseca, che non è certo un debuttante, però è una scelta che la dirigenza impone un po' all'ambiente Milan. Quelli che io chiamo demiurghi sono finiti dove? Mourinho è in Turchia, Allegri è andato via dalla Juve, sta succedendo qualcosa, c'è un punto di svolta".