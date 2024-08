Corriere dello Sport: “Comprare San Siro: l’idea di Inter e Milan”

In particolar modo infatti il Corriere ha parlato della lettera inviata ieri da Milan e Inter al Comune di Milano e al sindaco Giuseppe Sala.

In questa lettera i due club hanno scritto di essere "disponibili all'acquisto del Meazza o del diritto di superficie. Le due società stanno lavorando con un team di advisor tecnici e legali per valutare gli aspetti tecnici e finanziari dell'operazione. È previsto un incontro tra le parti a metà settembre".

Milan e Inter hanno messo nero su bianco di star valutando alternative a San Siro per dove costruire i loro impianti. Si fa riferimento a San Donato per il Milan e Rozzano per i nerazzurri.