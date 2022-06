Oggi è il compleanno di Rafael Leao: gli auguri del Milan

“Protagonista dell'ultima annata, autentico trascinatore nelle ultime partite: a soli 23 anni Rafael Leão ha vinto con i rossoneri uno Scudetto da primattore, assumendosi le giuste responsabilità nel momento topico della stagione. 11 gol, 8 assist e una continuità straordinaria a questo livello, per tutto l'anno calcistico. Nelle ultime settimane, a livello individuale, ha vinto il premio di MVP stagionale della Serie A e di MVP del mese di maggio, votato dai tifosi rossoneri. Oggi il portoghese taglia il traguardo dei 23 anni: tanti auguri da tutta la famiglia rossonera, Rafa!”. Questo il comunicato della società rossonera in merito.

Davide Calabria ha voluto augurare un buon compleanno a Rafael Leao tramite un tweet sul proprio profuilo Twitter. Non solo Davide Calabria. Anche Nicolò Zaniolo ha festeggiato il compleanno di Rafael Leao con un messaggio sul proprio profilo Instagram. "Tanti auguri crack", con tanto di cuore finale. Che non sia questo un indizio di mercato? Nicolò Zaniolo è unfatti un obiettivo per il Milan in vista della prossima stagione e proprio la società rossonera assieme alla Juventus sembrano le maggiori indiziate a fare all-in su di lui in caso di divorzio dalla Roma. Attenzione dunque ai movimenti di mercato intorno al nome di Nicolò Zaniolo. I tifosi rossoneri ci credono.