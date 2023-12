Compagnoni: “Milan senza Europa? Potrebbe essere un vantaggio”

Maurizio Compagnoni ha commentato il periodo vissuto dal Milan, vicino all’uscire dalla Champions League in corso

Dopo la pesante sconfitta rimediata in Champions League, il Milanè tornato a vincere in campionato sabato sera. Proprio del periodo vissuto dai rossoneri ha parlato Maurizio Compagnoni, presente negli studi di Sky Sport 24.

Sul Milan a sei punti di distacco dalla prima in classifica: "Il ritardo in classifica non è incolmabile. Credo che un giudizio sul Milan lo potremo dare quando sarà al completo e soprattutto quando Bennacer sarà tornato al 100%".

Il giornalista ha poi parlato dell’esclusione dagli impegni europei: "Uscire dall'Europa potrebbe essere un vantaggio per la rincorsa scudetto? In ottica campionato certo, sarebbe un vantaggio, soprattutto a febbraio e marzo non avere le partite di coppa potrebbe essere un vantaggio".

