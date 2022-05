Commisso su Cardinale e RedBird: “1,3 mlrd per il Milan? Non sono suoi..”

Il passaggio di proprietà del Milan è un evento che sta attraendo su di sé l'attenzione di tutta italia e con l'arrivo di Cardinale

Il passaggio di proprietà del Milan è ovviamente un evento che sta attraendo su di sé l'attenzione di tutta Italia e con l'arrivo di Gerry Cardinale, capo di RedBird, la trattativa entrerà ufficialmente nelle sue fasi finali. Chi ha avuto modo di lavorare con lui in passato è l'attuale presidente della Fiorentina Rocco Commisso che, come al solito, non ha avuto mezzi termini per descrivere un suo potenziale futuro rivale in Serie A.