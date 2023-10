Coman, Griezmann e Giroud esaltano Maignan: le parole dei compagni

In uno speciale realizzato da Telefoot, i compagni della nazionale francese hanno parlato del portiere del Milan e delle due grandi qualità

In questa pausa sono diversi i giocatori del Milan impegnati con le proprie nazionali. Tra questi ci sono i francesi Maignan , Hernandez e Giroud . E a proposito del portiere , continuano ad arrivare attestati di stima dai compagni. In uno speciale di Telefoot, alcuni suoi compagni di nazionale hanno parlato di lui.

Le parole di Antoine Griezmann : "Con Maignan abbiamo cambiato il nostro modo di difendere sui calci piazzati, lui preferisce stare in un certo modo. Fuori dal campo lo stuzzichiamo così almeno sentiamo la sua voce, è sempre molto silenzioso".

Le parole di Kingsley Coman : "Per me, personalmente, è il miglior portiere al mondo".

Non poteva mancare Olivier Giroud , suo "sostituto" nel finale con il Genoa: "Mike è una persona calma e tranquilla, ma in campo è tutto il contrario".

