Colombo: “Darò tutto per la maglia, senza dimenticare l’appartenenza”

Stefania Palminteri Redattore 19 febbraio 2024 (modifica il 19 febbraio 2024 | 13:17)

Ieri sera il Milan di Stefano Pioli è caduto in trasferta contro il Monza di Raffaele Palladino, nel match valevole per la 25a giornata di Serie A. A segnare il gol del KO ci ha pensato un calciatore rossonero, oggi in prestito al club brianzolo. Parliamo ovviamente di Lorenzo Colombo, giovane attaccante italiano che ha spinto in rete sul finale di gara il pallone del 4-2 per i padroni di casa.

Questa mattina, sul proprio profilo Instagram, il centravanti si è "scusato" con il Milan e i suoi tifosi dopo non aver esultato ieri sera: "Penso che il rispetto sia uno dei valori più importanti, nel calcio come nella vita. Sapete tutti il mio percorso e potete immaginare le emozioni che sto provando dopo il goal di ieri. Darò sempre tutto per la maglia che indosso, senza però dimenticare quella di appartenenza."

