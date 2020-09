MILANO – Un compito non facile per Lorenzo Colombo che ieri è stato chiamato a sostituire Zlatan Ibrahimovic. Il giovane attaccante rossonero, però non si è fatto intimorire, tanto che è riuscito ad andare anche in rete. Con il gol segnati a finlandesi del Bodo/Glimt, il ragazzo è il primo 2002 made in Italy ad andare a segno in una competizioni europea.