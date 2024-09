Colombo: “Fonseca mi è piaciuto. Il ritmo in allenamento era alto”

Lorenzo Colombo, ex attaccante del Milan è stato girato in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni all'Empoli

Lorenzo Colombo, ex attaccante del Milan è stato girato in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni all'Empoli. Questa mattina il centravanti cresciuto nel settore rossonero si è concesso per un'intervista alla Gazzetta dello Sport.Di seguito le sue parole su Paulo Fonseca: "Mi è piaciuto. Il ritmo in allenamento era alto, gli esercizi dovevano essere super intensi e con poco recupero. L'intensità e la qualità che c'è al Milan potrebbero creare una squadra davvero forte".