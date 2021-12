L’addio al calcio di Coloccini: “Ringrazio i rossoneri”

Fabricio Coloccini ex calciatore rossonero ha dato l'addio al calcio giocato tramite un comunicato sul suo profilo Instagram

Redazione Il Milanista

Fabricio Coloccini all'età di 39 anni ha deciso di smettere con il calcio giocato. L'ormai ex difensore ha militato anche con i rossoneri e con diversi club Argentini. Con un lunghissimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Fabricio ha comunicato la sua decisione di ritirarsi. Ha ringraziato tutti i suo ex club, amici e collaboratori.

Vediamo le parole di Coloccini. "“Cari amici, colleghi, followers: il giorno del risveglio è arrivato, sono stata immerso in un sogno per22 anni della mia vita che mi ha dato molto di più di quanto immaginassi. È stato tutto così meraviglioso che anche i momenti brutti, duri a quei tempi, si sono trasformati in esperienza. Grazie ai dieci club in cui ho giocato: Argentinos Juniors, Boca Juniors, AC Milan, San Lorenzo, Deportivo Alaves, Atletico Madrid, Villarreal, Deportivo La Coruna, Newcastle, Atletico Aldosivi per avermi dato la possibilità di indossare le vostre prestigiose maglie, ho cercato di dare sempre il massimo, sia all’interno che fuori dal campo, con successi, con errori ma sempre con onestà, lealtà e impegno sia per i club che per i miei colleghi”.

"Grazie mille all' Argentinos Juniores per avermi ospitato dall' Under 15 ai grandi regalandomi la soddisfazione e la sensazione più bella di poter difendere la bandiera del mio paese per il mondo. Non voglio dilungarmi troppo, ancora grazie ai miei compagni, amici, famiglia, seguaci per il sostegno incondizionato. A riposare, caricare le batterie e prepararsi al 100% per i nuovi obiettivi, sfide illusioni, responsabili dei miei sogni futuri".

Il calciatore arrivò a Milano nel 1999 per circa 15 miliardi di lire. Coloccini non riuscì però a mostrare il suo talento, ed iniziò a girare in prestito in diverse squadre. Tornò a vestire la maglia rossonera nel 2004, ma anche in questo caso l'esperienza non fu delle migliori: solamente 5 presenze in stagione tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.