Collovati: “Chi c’è meglio di Pioli in Italia? Io lo confermerei

Il Milan in questo finale di stagione si sta giocando il secondo posto in classifica e soprattutto punta alla vittoria dell' Europa League . A proposito della stagione dei rossoneri, Fulvio Collovati ha detto la sua in un'intervista a SuperNews, in cui ha parlato in particolare del lavoro di Pioli .

Le parole dell'ex difensore rossonero

"Non capisco perché Pioli venga messo in discussione. Chi c'è meglio di lui nel nostro campionato? Pioli è secondo in classifica, i campionati non si possono sempre vincere. Poi è in piena corsa per l'Europa League: può vincere come non vincere, ma non è questo il punto. L'Inter sta vincendo il campionato, ma non è tra le prime otto in Europa. Io confermerei Pioli, assolutamente".