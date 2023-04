Collovati: “Super Milan, ma in Champions il Napoli è favorito”

Il dirigente sportivo ed opinionista, ex difensore del Milan , Fulvio Collovati , ha detto la sua su Napoli-Milan. Il big match di domenica sera dello stadio Diego Armando Maradona, si è concluso con un nettissimo 4-0 in favore dei rossoneri. Mercoledì sera andrà in scena la gara d'andata di Champions League tra il Milan ed il Napoli, valida per i quarti della competizione europea. Sarà una sfida infuocata tra le due compagini, dato il risultato schiacciante ottenuto dai meneghini in campionato. Sulla sfida dal sapore europeo è intervenuto un grande ex del mondo rossonero, ovvero Fulvio Collovati.

LE SUE PAROLE: “Al Maradona il Milan ha giocato la partita perfetta – ha detto Collovati ai microfoni di TeleA – veniva in un punto in tre partite. Non drammatizzerei sulla prestazione del Napoli, perché è stato grande il Milan che indovinato tutto. Ha indovinato a centrocampo le chiusure preventive, la fase difensiva, dove infilarsi tra i due centrali azzurri. Per cui è stata una partita da dimenticare, ma non faccio drammi perché il Napoli ha lo scudetto in tasca. Questa sconfitta aiuterà più il Napoli che il Milan nella doppia sfida di Champions. Vedo il Napoli favorito col Milan, ha tutte le possibilità di approdare in semifinale“.