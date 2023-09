Colantuono: “Milan, stai attento al Verona perchè sta facendo bene”

Il tecnico Stefano Colantuono ha parlato del Milan in vista del match di domani a Tutto Mercato Web. Le sue parole...

In esclusiva a Maracanà, nel pomeriggio di Tutto Mercato Web Radio, ha parlato il tecnico Stefano Colantuono il quale si è espresso sul Milan in vista del match di domani contro l'Hellas Verona.

“ Sportiello ? Mi sembra abbia già fatto vedere le sue abilità contro il Newcastle , con una parata decisiva che ha salvato il risultato. Non nutro alcun dubbio su di lui, anzi: forse è approdato in un top club europeo troppo tardi. Inoltre ho tutt’ora un grande rapporto con Marco: è una persona eccezionale”.

“Un Milan aggressivo, che vorrà subito imporre il dominio del gioco. Dall’altra parte, compimenti al Verona , che ha fatto vedere cose molto interessanti in questo avvio di stagione. Gli scaligeri stanno bene. I rossoneri non dovranno sbagliare l’approccio al match”.

