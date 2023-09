Milan News | Pellegatti a bomba su Ibrahimovic: “Vi posso dire che…”

La news del ritorno a Milanello di Zlatan Ibrahimovic dopo la batosta nel derby e prima della gara di Champions League contro il Newcastle ha suscitato un forte interesse e scatenato tante voci in casa Milan . In tanti auspicano infatti un ritorno in società del fenomeno svedese e le ultime notizie in tal senso aprono a diversi spiragli.

Vi abbiamo infatti raccontato di un Giorgio Furlani che già da qualche mese sarebbe in pressing su Ibra per cercare di convincerlo ad rientrare nel Milan in una nuova veste. La proposta fatta dall'a.d. rossonero come ruolo dirigenziale sarebbe stata quella del Club Manager, una figura di raccordo tra la squadra e la società. Una posizione che però non avrebbe convinto a pieno Ibrahimovic, che vorrebbe avere invece un'operatività maggiore.