Milan, follia Maignan: sta circolando una news senza senso | Calciomercato

Uno dei temi caldi di calciomercato di casa Milan in questo periodo riguarda il futuro di Mike Maignan , intorno al quale stanno circolando da ormai settimane voci e news importanti. Il portierone francese è in scadenza nel 2026 e il club rossonero vorrebbe blindarlo con un rinnovo fino al 2028 .

Qui nascono però i primi problemi. Il classe '95 infatti chiederebbe un adeguamento dell'ingaggio molto importante, uno stipendio da top player internazionale da almeno 8 milioni di euro a stagione (forse anche qualcosa in più). Una richiesta legittima, ma che pone il Milan in una posizione decisamente scomoda, visto il tetto salariale imposto dalla dirigenza rossonera.

In tutto questo contesto poi, si inseriscono anche le tante notizie e indiscrezioni di mercato che - ovviamente - contribuiscono a rendere più opaca la situazione. Non è un mistero che alcuni top club europei farebbero follie pur di mettere le mani su Maignan, ritenuto da molti il portiere più forte al mondo in questo momento. E, proprio in queste ultimissime ore, è esplosa all'improvviso una news clamorosa che parla proprio di Maignan e di uno scenario assolutamente folle <<<