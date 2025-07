Milan, Clivet diventa primo Naming Rights Partner di Milanello

Clivet diventerà il primo Naming Rights Partner nella storia del Centro Sportivo di Milanello: ad annunciarlo è il Milan con un comunicato

6 luglio 2025

C'è una svolta nelle partnership della società. Clivet, già partner dei rossoneri, diventerà anche il primo Naming Rights Partner di Milanello. Ad annunciarlo è stato il club attraverso il sito ufficiale. Il comunicato: "AC Milan è orgoglioso di rafforzare il proprio impegno a lungo termine nei confronti del comfort naturale, dell'innovazione e della sostenibilità, rinnovando ed estendendo la propria partnership con Clivet, che da oggi diventa Official Climate Partner del Club rossonero. Il nuovo accordo rappresenta un passo importante negli sforzi del Club per ridurre l'impatto ambientale e creare ambienti ad alte prestazioni attraverso soluzioni sostenibili.

Al centro di questa evoluzione c'è Milanello, l'iconico Centro Sportivo del Club - simbolo di storia, eccellenza e crescita. Luogo sacro nella storia rossonera, Milanello è il luogo dove nascono le leggende e si consolida l'identità del Milan. Ancora oggi, continua a plasmare le nuove generazioni di calciatori, rappresentando un vero e proprio tempio del calcio in cui tradizione e innovazione si incontrano.

Primo Naming Rights Partner Questo tempio è ora pronto a scrivere un nuovo capitolo insieme a Clivet, che diventa il primo Naming Rights Partner nella storia della struttura. A partire da domani, giorno in cui si svolgerà il raduno in vista della nuova stagione, il Centro sarà ufficialmente denominato: "Centro Sportivo Milanello powered by Clivet". Clivet porta con sé un connubio unico di innovazione, efficienza e attenzione all'ambiente, promuovendo spazi sani e ad alte prestazioni in cui il benessere quotidiano - in particolare degli atleti - è al centro, contribuendo così a migliorare le prestazioni. Non si tratta solo di un cambio di nome, ma di un traguardo che riflette una visione condivisa di ambienti sportivi d'élite, in cui eccellenza e consapevolezza climatica procedono di pari passo.

Fondata su valori autentici e condivisi, la collaborazione con Clivet rappresenta una partnership strategica non solo per rendere Milanello uno spazio più sano ed efficiente, ma anche per sviluppare progetti innovativi orientati al benessere delle persone e del pianeta - dentro e fuori dal campo. Come parte del nuovo accordo, Clivet sarà anche Sleeve Partner dei Training Kit di AC Milan, con il proprio logo presente sulle maniche dell'abbigliamento ufficiale d'allenamento indossato dalla Prima Squadra maschile, Prima Squadra femminile, Milan Futuro e Primavera maschile.

Il comunicato prosegue — Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di proseguire il nostro percorso con Clivet - una partnership che ridefinisce il modo in cui pensiamo le nostre infrastrutture, trasformandole in ambienti dove performance e sostenibilità crescono insieme. Milanello è il tempio della nostra performance, dove il benessere è un pilastro fondamentale. Inserendo Clivet nel suo cuore, non miglioreremo solo la qualità degli spazi, ma contribuiremo anche a modellare il futuro dell'allenamento, dello sviluppo e di un'eccellenza calcistica sempre più consapevole".

Massimiliano Venturi, Director of the Italy Business Unit di Clivet, ha aggiunto: "Siamo estremamente orgogliosi di rafforzare la nostra partnership con AC Milan, un Club con cui condividiamo valori fondamentali come l'impegno nel raggiungimento degli obiettivi e l'innovazione. Crediamo che il comfort naturale sia un fattore chiave anche nello sport: garantire agli atleti la temperatura ideale e una qualità dell'aria ottimale significa metterli nelle condizioni migliori per esprimere tutto il loro potenziale. Questo nuovo capitolo della nostra collaborazione conferma la nostra volontà di contribuire attivamente al successo del Club."

Clivet, leader nei sistemi sostenibili a pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e purificazione dell'aria, ha già svolto un ruolo chiave nel miglioramento delle performance ambientali delle infrastrutture del Club. La collaborazione è iniziata prima della partnership ufficiale nel 2021, con le prime installazioni presso la PUMA House of Football. Da allora, i sistemi Clivet hanno migliorato la qualità dell'aria e la gestione climatica a Milanello, nella Palazzina di Milan Futuro, a Casa Milan e anche allo Stadio San Siro". (acmilan.com)