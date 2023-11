Milan, vinti tre prestigiosi premi ai Clio Sports Awards 2023

Il Milan ha annunciato la vittoria di tre premi nell'ultima edizione della manifestazione, che premia il meglio della pubblicità sportiva

Oltre al campo, il club rossonero è attivo su tanti fronti. E ieri la società ha ottenuto importanti riconoscimenti. Il comunicato ufficiale: "AC Milan è orgoglioso di annunciare la vittoria di tre argenti all'edizione 2023 dei Clio Sports Awards, che ogni anno a Los Angeles celebra il meglio della pubblicità sportiva in tutto il mondo. Realizzata in occasione del Derby di Champions League, la campagna multimediale "A Light That Never Fades", che ha coinvolto milioni di tifosi rossoneri e spazi iconici in tutto il mondo, si è aggiudicata riconoscimenti prestigiosi nelle categorie Out Of Home, Direct e Fan Engagement. Premi prestigiosi che segnano una prima volta assoluta per il Club rossonero.

In occasione di una delle sfide più attese a livello internazionale, la Semifinale di UEFA Champions League, la campagna ha mobilitato milioni di appassionati del Milan sparsi per il globo, incoraggiandoli a illuminare le proprie abitazioni, le città e gli spazi digitali, con una luce rossa simbolica della loro passione per i colori rossoneri. Il concept "A Light That Never Fades" è stato, infatti, ideato per toccare profondamente il cuore dei tifosi, rafforzando il legame e la passione che uniscono il Milan ai suoi sostenitori, sia in Italia che all'estero, andando, così, a confermare ulteriormente la forza del brand rossonero a livello globale.

I numeri attestano il successo e il grande impatto che la campagna ha generato: sette milioni i tifosi che hanno partecipato attivamente all'iniziativa, con i contenuti postati dal Club che hanno superato 50 milioni di visualizzazioni, totalizzando più di 88 milioni di impressions. E una luce rossa che si è diffusa in tutto il mondo, da San Siro al Burj Khalifa, passando dalle abitazioni, ma soprattutto dai cuori, dei tifosi rossoneri perché "non esistono notti buie quando c'è una luce che non si spegne mai".

Tania Moreno, Chief Marketing Officer del Club, ha commentato: "I tifosi e la passione che unisce l'intera famiglia rossonera sono al centro di tutto ciò che facciamo, dentro così come fuori dal campo. E questo risultato, di cui siamo particolarmente orgogliosi in quanto segna una prima volta per il Club, ne è la riprova. Vincere per la prima volta tre premi d'argento ai Clio Sports Awards non è solo una vittoria delle persone che hanno contribuito a creare e realizzare la campagna; è una testimonianza della passione, della creatività e dell'incessante ricerca dell'eccellenza che definisce il nostro Club". (acmilan.com)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.