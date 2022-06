Claudio Gentile: “Manca la voglia di indossare la maglia azzurra”

Claudio Gentile, ai microfoni di Radio Anch'io Sport ha commentato l'attuale situazione della Nazionale azzurra, queste le sue parole.

Il clima della nostra Nazionale non è chiaramente dei migliori. Dalla conquista dell'Europeo alla mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 il passo, ahinoi, è stato fin troppo breve. La convincente spedizione in terra inglese ha forse chiuso un ciclo che merita un cambiamento, una svolta drastica. Dal trionfo a Wembley alla disfatta di Palermo contro la Macedonia, tutto è cambiato in poco più di sei mesi. La sconfitta per 3-0 nella Finalissima contro l'Argentina ha mostrato un' Italia sterile. Così come il pari per 1-1 contro la Germania.