Classifica Serie A 2022-2023 aggiornata dopo le prime tre gare

Nella prossima gara di campionato i rossoneri di Stefano Pioli affronteranno al Mapei Stadium il Sassuolo di Alessio Dionisi. I neroverdi sono reduci dal pareggi esterno contro lo Spezia per 2-2, mentre il Milan dalla convincente vittoria casalinga contro il Bologna, terminata con il risultato di 2-0. Sarà una gara certamente complessa per gli uomini di Pioli, i quali si troveranno difronte una squadra molto ostica, in grado di far davvero male sulle ripartenze. Certamente il Sassuolo in questa finestra di mercato ha perso elementi importanti (vedi Scamacca e Raspadori) ma ha acquistato calciatori molto interessanti. Sarà quindi un match dall' esito tutto tranne che scontato, ed andrà giocato con la solita voglia di lottare per vincere.