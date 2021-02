Classifica rigori: guida il Milan. Cassano: “Tutti meritati”

MILANO – Ci sono tanti argomenti inerenti al Milan. Il primato in classifica. I + 18 punti rispetto alla scorsa stagione. Il mercato condotto dalla coppia composta da Paolo Maldini e Frederic Massara. O i rigori concessi al Milan, ma anche quelli sbagliati da Zlatan Ibrahimovic. E proprio sui tiri dagli 11 metri i rossoneri sono la squadra che più ne ha avuti a favore: ben 14. Il club di via Aldo Rossi sono in testa in questa speciale classifica. Ben 9 più di Sassuolo, Roma e Juventus fermi a 5 rigori ricevuti. La formazione di Stefano Pioli però ne ha sbagliati 4 di cui tre da Zlatan Ibrahimovic (contro Bologna, Hellas e Inter). In questa classifica, guidata dai rossoneri e chiusa da Parma e Genoa (entrambe ferme a uno) però non vengono considerati gli errori nella competizione europea, dove lo svedese ex United e PSG ha sbagliato nel match contro il Lille. Ecco la classifica dei rigori concessi e sbagliati in questo campionato di Serie A con la media di quelli segnati

SQUADRA CONCESSI SBAGLIATI MEDIA MILAN 14 10 71,43% SASSUOLO 5 5 100% ROMA 5 5 100% JUVENTUS 5 4 80% CROTONE 4 4 100% BENEVENTO 4 4 100% SAMPDORIA 4 3 75% LAZIO 4 3 75% VERONA 3 3 100% TORINO 3 3 100% SPEZIA 3 3 100% NAPOLI 3 3 100% FIORENTINA 3 3 100% CAGLIARI 3 2 66,67% UDINESE 2 2 100% BOLOGNA 2 1 50% PARMA 1 1 100% GENOA 1 1 100% Antonio Cassano. Il fantasista barese infatti è intervenuto in diretta su Twitch sul canale dell’amico >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<< A molti sono sembrati decisamente troppi i rigori concessi alla formazione di Stefano Pioli. A commentare i penalty concessi in questa Serie anche l’ex attaccante di Roma e Milan, tra le altre,Il fantasista barese infatti è intervenuto in diretta su Twitch sul canale dell’amico Bobo Vieri , Bobo Tv. L’ex attaccante di Lazio e Inter aveva affermato: “Danno tanti rigori al Milan, eh”, ma l’oramai ex talento di Bari Vecchia ha voluto precisare che non ci sono mai stati concessioni al club di via Aldo Rossi rispondendo: “Bobo, sono meritati“.