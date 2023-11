Cioffi: “Sono molto soddisfatto, ci siamo levati un macigno sulle spalle”

Questa sera alle ore 20:45 il Milan di Stefano Pioli ha ospitato a San Siro l’Udinese di Cioffi, nel match valevole per l’11a giornata di Serie A. I friulani hanno ottenuto una storica vittoria, grazie al gol arrivato su rigore...

Questa sera alle ore 20:45 il Milan di Stefano Pioli ha ospitato a San Siro l'Udinese di Cioffi, nel match valevole per l'11a giornata di Serie A. I friulani hanno ottenuto una storica vittoria, grazie al gol arrivato su rigore trasformato da Pereyra. Ma ora scopriamo insieme le parole dei protagonisti di gara nel post partita di Milan-Udinese.

Gabriele Cioffi ai microfoni di DAZN.

Sul match: "Con umiltà sono molto soddisfatto, i ragazzi hanno messo in campo contenuti. Ci siamo levati un bel macigno sulle spalle".

Squadra libera di testa, senza paura. Quanto lavoro hai fatto a livello mentale?: "Ho una platea di campioni seduti. La testa è fondamentale, anche l'essere valorizzato per le caratteristiche che uno ha. Quello che ho fatto è far giocare i giocatori per le proprie caratteristiche al servizio della squadra".

Hai aggiunto qualità, approccio diverso. Su Success: " Ho chiesto di avere coraggio, ma non ti viene se non hai fiducia di chi gioca con te. Ho detto a Isaac di fare quello che sa far meglio, ovvero il connettore di gioco. E' un campione che si deve riscoprire, sono sicuro che finirà la stagione con un bel bottino di gol che non ha mai fatto in carriera".

Sugli abbracci finali: "C'è un anno di sofferenza, dopo un'esperienza difficile, dove sono cresciuto e dove ho imparato. Ho riabbracciato un club dove ti aiutano a fare l'allenatore. C'è un anno dove sono stato insopportabile con la mia famiglia, dove ho provato a far il buon padre. Lo stress che avevamo dentro si accumula e poi viene tirato fuori".

