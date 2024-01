Cioffi: “Avevo una scommessa con Deulofeu: vinciamo e mangiamo pizza”

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, si è così espresso a SkySport nel post sconfitta contro il Milan, rivelando quale fosse la scommessa con Gerard Deulofeu della quale aveva parlato nella conferenza stampa della vigilia: "Con Deulofeu c'era una scommessa: vinciamo col Milan e andiamo a mangiare la pizza. Per 83 minuti mi stavo gustando la pizza che avrebbe offerto lui. Sarà per la prossima. Da chi me la faccio offrire ora? Magari da Pioli (ride, ndr)".