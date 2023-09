Milan, Chukwueze sugli scudi! Come sono andati i nazionali rossoneri ieri

Anche nella giornata di ieri ci sono stati giocatori del Milan impegnati con le loro nazionali. Tra i protagonisti c'è stato il nigeriano

In questi giorni il campionato ha lasciato spazio alle nazionali. Sono molti i giocatori rossoneri impegnati in giro per il mondo con le proprie rappresentative. Il sito ufficiale del Milanha riepilogato i risultati di quelli che sono scesi in campo ieri.

Il report: "È stata la domenica di Chukwueze. Quattro i rossoneri impegnati agli sgoccioli del primo weekend di sosta per le Nazionali, tre quelli impiegati partendo dalla panchina. La copertina se la prende e se la merita Samuel, protagonista nel 6-0 della Nigeria. Entrato al 73', in poco più di un quarto d'ora ha collezionato un assist (per Osimhen) e il gol finale con un mancino sottoporta. Battendo São Tomé e Príncipe a Uyo, la Nigeria è salita a quota 15 punti e rafforzato la testa del Gruppo A nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa.

Vittorie anche per l'Olanda di Reijnders e la Danimarca di Kjær: 45' per Tijjani, rigettato nella mischia dopo l'esordio di qualche giorno fa, nel 2-1 della propria squadra a Dublino in casa dell'Irlanda; 10' per Simon nell'1-0 dei suoi a Helsinki a domicilio della Finlandia. I rispettivi successi sono maturati proprio con i nostri giocatori in campo e valgono il secondo posto, l'Olanda a quota 9 nel Gruppo B e la Danimarca a quota 13 nel Gruppo H nelle qualificazioni all'Europeo 2024. Luka Jović, invece, non ha preso parte al 3-1 contro la Lituania a Kaunas grazie al quale la Serbia ha alimentato la leadership nel Gruppo G (10 punti)".

