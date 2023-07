Milan, conosciamo il neoacquisto Chukwueze: caratteristiche e carriera

Il Milan ha ufficializzato da giorni l’acquisto di Samuel Chukwueze dal Villarreal. Conosciamo meglio il nigeriano

Redazione Il Milanista

In queste settimane il Milanè apparso scatenato sul mercato. Nel giro di pochi giorni infatti il club di via Aldo Rossi ha ufficializzato l’acquisto di ben sette giocatori. L’ultimo in ordine cronologico è Samuel Chukwueze, arrivato dal Villarreal. Vediamo di conoscere meglio il profilo del giovane nigeriano.

Chukwueze è un giocatore che porta velocità, dribbling e imprevedibilità all’attacco rossonero. Nonostante la giovane età, Samuel ha già maturato molta esperienza internazionale. Con il Villarreal ha conquistato l’Europa League nel 2020/21 e si è messo in mostra in ogni competizione. Chukwueze è mancino naturale e spicca per la rapidità, cerca spesso il dribbling verso l’interno per calciare o cercare la giocata per i compagni.

Chukwueze cresce calcisticamente in Nigeria nella Future Hope e passa poi alla Diamond Football Academy. Si mette in mostra nel Mondiale U17 del 2015 in Cile, dove vince con la sua Nigeria: è uno dei protagonisti, insieme a Osimhen e Nwakali. Appena maggiorenne si trasferisce in Spagna ed esordisce nel 2018 con la Prima Squadra del Villarreal in Europa League. La sua avventura spagnola si conclude con 207 presenze e 37 gol in tutte le competizioni. Ha debuttato anche con la Nazionale maggiore nel novembre 2018 e ha partecipato alla Coppa d’Africa 2019. Al momento Chukwueze vanta 28 presenze e 4 reti.