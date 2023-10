Chiesa: “Il Milan da quinto gioca la Champions, noi da secondi no e rosico”

In esclusiva a Tuttosport ha parlato Federico Chiesa che ha detto: “Le partite di Champions le guardo, le guardo e rosico pure un po’, ma soltanto perché quel palcoscenico l’avevamo meritato e ci è stato sottratto. Il Milan è arrivato quinto e ora disputa la Champions soltanto perché a noi è stata tolta".

"È una Juventus alle prese con una situazione particolare, insolita nella storia del club. Ma lo è soltanto perché l’Europa ci è stata tolta dopo averla conquistata. Due volte, per altro, visto che anche con il -10 ci saremmo comunque qualificati per la Conference League ".

