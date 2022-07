Chiaradia: “Leao ha dimostrato le sue qualità. Futuro? Resterà con Pioli”

Pietro Chiaradia, intermediario di calciomercato ha parlato di Milan, nello specifico di Rafael Leao. Vediamo le sue parole.

Redazione Il Milanista

Rafael Leao è certamente uno degli uomini più importanti di Stefano Pioli. Il lusitano nella scorsa stagione ha contribuito alla vittoria finale dello scudetto, grazie alle sue giocate che hanno infiammato la fascia sinistra. Ha infatti segnato gol pesantissimi arrivando in doppia cifra in Serie A, spesso e volentieri prendendo su di sé il peso dell’attacco in assenza (prolungata) di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, che inizialmente Stefano Pioli faceva partire largo a sinistra. Naturalmente le sue prestazioni hanno attratto l’interesse di alcune squadre importanti e quindi il Milan dovrà blindarlo il prima possibile. IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’operatore di calciomercato Pietro Chiaradia per parlare del futuro del calciatore rossonero.

Per Rafael Leao sarà addio al Milan? No, non credo proprio: sono abbastanza convinto che alla fine Leao resterà alla corte di Pioli.

Lo ritiene essenziale per il gioco della squadra rossonera? Abbiamo visto come nello scorso campionato sia stato decisivo per la vittoria dello scudetto: si è certamente rivelato un calciatore determinante per il Milan.

In caso di addio, Leao potrebbe restare comunque in Serie A? Non penso proprio: Leao costa, e non ci sono squadre italiane che in questo momento abbiano i soldi necessari ad acquistarlo.

Quindi quale potrebbe essere una destinazione per lui? Lo stanno cercando Barcellona o Real Madrid, dunque penso che qualora dovesse partire potrebbe trasferirsi in una delle due big spagnole.

Considera Rafael Leao un grande giocatore già adesso nel suo ruolo, o deve ancora crescere? Leao è già oggi un grande giocatore: è rapido e molto valido nell’uno contro uno, penso abbia dimostrato quali siano le sue potenzialità attuali