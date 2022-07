L’arrivo di De Ketelaere potrebbe rilanciare Brahim Diaz? Vediamo come

I motivi per cui lo spagnolo potrebbe trarre vantaggio dall’arrivo di CDK sono diversi. Uno degli aspetti positivi è senza dubbio la concorrenza (quando è sana) fa sempre bene e spinge i giocatori a dare qualcosa in più. Sia l’uno che l’altro saranno quindi chiamati a dare il massimo in allenamento e a prepararsi sempre al top per essere preferiti di volta in volta da Pioli . Chiaramente il belga partirà avanti nelle gerarchie: l’investimento è stato importante e questo è un motivo più che sufficiente per considerarlo un titolare .

In un certo senso ora Brahim Diaz sentirà meno pressione perché in quel ruolo non saranno tutte sue le responsabilità. L’anno scorso al suo posto venivano adattati in alcune situazioni Krunic e Kessie, con compiti ovviamente diversi. Questo potrebbe aiutarlo a ricaricare le energie dal punto di vista mentale e poter far meglio quando chiamato in causa. Anche perché c’è un precedente che è di buon auspicio: nella stagione 2020-2021, lo spagnolo era riserva di Calhanoglu e, paradossalmente, è la sua miglior stagione in rossonero. Fu decisivo soprattutto nelle ultime giornate per la qualificazione in Champions (ricordiamo ad esempio Juve-Milan 0-3 dove Brahim fu uno dei migliori in campo).