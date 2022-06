Primo allenatore De Ketelaere: “Può essere il nuovo De Bruyne”

Birger Van de Velde è stato il primo allenatore di De Ketelaere. Lo ha avuto con sé nelle giovanili del Bruges, esattamente a partire dall’ Under 13 . Ha iniziato raccontando un aneddoto: “Era bravo anche nel tennis , sua mamma lo vedeva già come futuro campione di Wimbledon. Io però ho sempre creduto nel calcio. Mi auguro davvero che vada al Milan , mi deve una maglietta “.

Continua così Van de Velde: “L’ho visto per la prima volta nell’Under 14 del Bruges, la squadra del suo cuore. Lo ricordo come un angelo dai capelli biondi. Faceva l’ala sinistra ma era bravo in qualsiasi posizione. Pensate che in un torneo amatoriale di judo vinse lui, se la cavava in tutti gli sport. Prima dei 13 anni giocava sul campo a 8, andava sul fondo e crossava con il suo mancino delicato. Sua madre era sempre presente ma continuava ad avere questa fissazione del tennis”.