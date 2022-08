Charles De Ketelaere dice addio al Club Brugge: “Grazie di tutto!”

Ormai è questione di poche ore e Charles De Ketelaere sarà un nuovo giocatore del Milan. Ma prima, ha riservato un toccante messaggio d'addio

Redazione Il Milanista

Ora è arrivato il momento tanto atteso. Esatto, proprio quel momento. Il momento dei saluti, degli addii per ciò che è stato e dell'in bocca al lupo per ciò che sarà. Charles ha ormai lasciato il suo vecchio club, il Brugge: ormai è cosa più che nota. Si attendono solo le conferme ufficiali per garantire una volta di più che Charles De Ketelaere sarà un neo giocatore del Milan. Ormai non ci sono più dubbi. I tifosi fremono, non vedo l'ora di poter stappare gli spumanti tenuti in fresco per l'occasione: miglior occasione non ci potrebbe essere per poter brindare e farsi una buona e sana bevuta in compagnia.

Era ora, ma quanto hanno dovuto attendere i supporters meneghini? Troppo. Sembra esser passata un'eternità, ma alla fine è andato tutto per il meglio. Tant'è che il fantasista ha già scelto il suo nuovo numero. Andrà a raccogliere un'eredità molto pesante per il mondo milanista, ma non solo. Parliamo di Gianluigi Donnarumma. Proprio lui, la saracinesca campione d'Europa in carica. De Ketelaere infatti ha scelto la maglia numero 90. Il classe 2001 saprà sicuramente come far offuscare la memoria del portierone grazie ai suoi colpi di genio, alle sue meraviglie e ad ai suoi gol.

Nel frattempo però, Charles ha voluto dare il suo ultimo saluto a quella che è stata la società che lo ha preso per mano, lo ha coccolato, lo ha cresciuto e lo ha trasformato nella sua stella più luminosa: il Brugge. Ed è un messaggio volto a riportare per l'ultima volta uno sguardo a ciò che è stato, ha ciò che lo ha reso grande. Vi riportiamo in anteprima, cari lettori e amici de IlMilanista, il messaggio della stellina belga. Qui di seguito il suo pensiero: "Voglio ringraziare il Club Brugge per avermi dato l'opportunità fin da bambino di far parte di questo club, per aver realizzato i miei sogni, per avermi fatto crescere come giocatore professionista. Grazie mille per tutto".