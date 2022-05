Champions League, Ancelotti leggendario: nessuno come lui!

Con la Champions League conquistata da Ancelotti, l'ex Milan è entrato nella storia come uno degli allenatori più vincenti di sempre.

Con la vittoria di ieri sera contro il Liverpool , Carlo Ancelotti ha coronato un anno da sogno con il suo Real Madrid . L'ex tecnico rossonero è tornato ad allenare i blancos dopo sei stagioni (trascorse sulle panchine di Bayern Monaco, Napoli ed Everton) e il Real Madrid è tornato a vincere la coppa dalle grandi orecchie. I madrileni si impongono per 1-0 con il gol vittoria di Vinicius Jr. che sfrutta benissimo un assist di Valverde sul secondo palo e non lascia scampo ad Alisson .

L'allenatore nato a Reggiolo ha vinto la sua seconda Champions League con gli spagnoli - dopo quella del 2013-14 - e la quarta in carriera da allenatore . Le altre due le ha chiaramente sollevate al cielo da allenatore del Milan . La prima vinta con i rossoneri risale al 2002-03 quando il Milan sconfisse la Juventus 3-2 ai calci di rigore . La seconda, l'ultima Champions League vinta dai rossoneri, quattro anni più tardi, nella stagione 2006-07 . In quell'occasione la squadra meneghina s'impose per 2-1 contro il Liverpool con la doppietta di Pippo Inzaghi .

Con il successo di ieri sera Ancelotti centra un record nella storia: mai nessuno da allenatore era riuscito a trionfare per 4 volte in questa competizione. Staccati a 3 vittorie sia ZinedineZidane che BobPaisley. Inoltre è uno dei soli cinque allenatori ad aver vinto la Champions con due squadre diverse e, ancora, è uno tra i pochi ad averla vinta sia da calciatore che da allenatore. Tra questi è quello con più successi: sono addirittura 6 le volte che ha conquistato questa coppa da giocatore e allenatore ed è l'unico ad aver vinto la Champions League in cinque differenti decadi (1989; 1990; 2003; 2007; 2014; 2022). Numeri che confermano tutto il talento di un allenatore che come pochi riesce a compattare il gruppo, studiare l'avversario e colpire i suoi punti deboli. Il capolavoro di Carletto è l'ennesima riprova delle idee vincenti della cultura calcistica italiana, che ha trionfato un'altra volta nella competizione europea più importante.