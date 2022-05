Champions 2022-23, le fasce del sorteggio: Milan in prima, Juve seconda..

La Champions League 2022-23 inizia già a prendere forma. E' ufficiale la griglia di partenza per la prossima edizione della coppa europea.

La Champions League 2022-23 inizia già a prendere forma. Dopo la vittoria della "quattordicesima" da parte del Real Madrid, è ufficiale la griglia di partenza per la prossima edizione della più ambita coppa europea. Il sorteggio della fase a gironi si terrà il 25 agosto e le 32 squadre, diviste in quattro fasce, saranno sorteggiate in otto gruppi da quattro.