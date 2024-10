De Vrij: “Sconfitta dolorosa nel derby contro il Milan, ma siamo stati…”

Alti e bassi da Monza a Udine, passando per City e Milan. Come mai?

"Penso che sono tutte partite diverse, per esempio quella contro il Monza è stata totalmente diversa da quella contro il City. A Monza giochi contro una squadra che si mettono tutti dietro e noi siamo stati un po' lenti, non bravi e non siamo riusciti a trovare il gol. Alla fine, abbiamo portato a casa un punto. Col City è stata una partita molto diversa, è una squadra che spesso ti mette in difesa: siamo stati bravi a difendere tutti insieme e abbiamo fatto un'ottima prestazione, sono tutte partite a sé, una diversa dall'altra".