Chaka Traoré a MTV: “Credo nella vittoria contro la Juve. Dimostrerò il mio valore”

Ecco le parole del giovane attaccante del Milan Chaka Traoré ai microfoni di Milan Tv

Il giovane esterno d'attacco della Primavera del Milan Chaka Traorè è intervenuto ai microfoni di MilanTV. Ecco le sue parole:

Sul suo arrivo del Milan: "Era uno dei miei sogni e far parte di questa squadra è un orgoglio".

Sul periodo buio della Primavera: "Non stiamo andando bene, ma sono venuto qua per dare il mio supporto e uscire da questa fase buia. Credo che potrò dimostrare cosa posso fare in campo e cosa posso fare per la squadra. Spero di dimostrare quanto valgo e di dare una mano alla squadra".

Sull'ambiente: "Mi aspettavo un altro ambiente rispetto a Parma. Il Milan è un altro mondo, sono contentissimo, è il sogno di ogni ragazzo. Stare vicino ai giocatori ti dà motivazione in più e ti fa crescere".

Sui pregi: "Tecnica e saltare l'uomo. I miei idoli sono Ronaldo e Ronaldinho, anche Neymar. Difetti? Devo migliorare davanti alla porta, in questo momento non stiamo segnando molto e questo ci condiziona in campo".

Sull'obiettivo: "L'obiettivo principale è la squadra, che deve prendere ciò che merita. Poi si pensa all'obiettivo del singolo, ovvero andare in doppia cifra".

Sulla gara con la Juve: "Sono pronto, e penso lo siano anche i miei compagni, questa è una partita molto attesa. Già da venerdì possiamo mostrare un'altra faccia. Io credo alla vittoria, indipendentemente da come andrà e da come giocheremo, anche per far sorridere noi stessi e la dirigenza".