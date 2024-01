Cesari: “L’arbitro che parla con voce camuffata? Ci va messa la faccia”

L'ex arbitro Graziano Cesari ha parlato dopo il servizio andato in onda a Le Iene. Sentite tutte le sue parole sull'accaduto...

In esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato l'ex arbitro Graziano Cesari che sul servizio andato in onda alle Iene ha detto: “L'arbitro incappucciato che parla con voce camuffata non mi piace. Nel gergo che si usa nei film, ma purtroppo anche nella realtà, chi fa così si porta un’etichetta di infamia addosso. Bisogna avere il coraggio di metterci la faccia. E vi dirò di più. Un arbitro la faccia ce la mette sempre, lo fa da quando inizia, lo riconosci subito. Ripeto, non mi piace".

Ancora le sue parole — "Non c’è nulla di nuovo, nulla di inedito, nulla che non sia già stato analizzato, discusso, approfondito. Che Valeri avesse sbagliato a Salerno, non lo sapevamo forse già? E che lo avessero fatto uscire di nuovo la domenica successiva, non era noto?".

