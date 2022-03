Cerruti: “Il Milan ha di nuovo un certo appeal, se Kessie va via è per soldi”

Il noto giornalista Alberto Cerruti ha parlato a Tutto Mercato Web del sempre più probabile addio di Kessie al Milan ma non solo

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Tutto Mercato Web, durante il programma Maracanà, ha parlato il noto giornalista Alberto Cerruti che ha detto: “Kessiè va al Barcellona, scelta giusta? Credo che se segnerà un gol a San Siro, i tifosi esulteranno. Pioli sa gestire certe cose, lo ha già coinvolto nel progetto. Se ci fosse un calcio di rigore però sarebbe meglio non farlo battere a lui, altrimenti ci sarebbero problemi. ha fatto una scelta da professionista. Non credo sia mancanza di appeal del Milan se vanno via certi giocatori. Credo contino sempre i soldi".

Infine un commento su Rangnick

"Mi aspettavo qualcosa di più, se è un grande santone come dicono doveva almeno passare il turno. Il Milan non lo ha preso anche perché non si sono accordati. Al Milan è andata bene così, a Pioli serviva solo tempo. Martedì sera comunque è stato il trionfo di Simeone, che tutti pensavano potesse uscire. Ha fatto un grande lavoro di squadra, senza grandi stelle ha portato l'Atletico ai quarti". Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web, durante il programma Maracanà, dove ha parlato il noto giornalista Alberto Cerruti.

Anche Mario Sconcerti ha parlato di Milan a Tutto Mercato Web Radio

Sempre in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio è intervenuto il noto giornalista Mario Sconcerti che ha detto: "Dire che in Serie A ci siano squadre meglio del Milan, oggi, è difficile. Noi diamo molta più importanza al giocatore che se ne va rispetto a quello che arriva. Quando uno vuole andarsene, va mandato via, chiunque sia. La parte psicologica è l’80% del rendimento di un calciatore. Donnarumma veniva ripagato ampiamente dai soldi spesi per Maignan, è un messaggio a tutta la rosa. Il Milan non si è reinventato, ha scelto una linea al di là del rendimento di Donnarumma o Calhanoglu. Ho visto pure maturità della piazza".