Cernoia: “Cresciuta con i colori rossoneri, spero di continuare per anni”

Ieri il Milanha annunciato l'acquisto di Valentina Cernoia. La centrocampista ha rilasciato la sua prima intervista a Milan Tv. Le sue sensazioni: "Sono emozionata di essere qui e cominciare quest’avventura con i colori rossoneri. Sono cresciuta sin da bambina tifando questi colori e sono davvero onorata di vestire questa maglia. Ammetto di essere emozionata e piena di stimoli perché ho vissuto due esperienze lunghe e molto importanti, ma sono contenta di aprire un nuovo ciclo per me. Spero di continuare per diversi anni anche qui in casa Milan. Sono partita all’inizio da un Brescia che era in fase di costruzione, che non si era ancora formato e non era ancora diventato il Brescia vincente in Italia e così rappresentativo d’Europa. Ho vestito poi la maglia di una Juventus che è famosa in tutto il mondo. Ho vissuto questa fase di cambiamento, ma più che cambiamento direi crescita. Oggi sono qui per portare anche l’esperienza che ho accumulato in questi anni, per continuare ad alzare sempre di più l’asticella".