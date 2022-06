Cerchione: “Poca trasparenza. Elliott? C’è già qualcosa in tribunale”

Nella giornata di ieri Salvatore Cerchione , fondatore di Blue Skye, si è dimesso da consigliere d'amministrazione del Milan. Il motivo del suo allontanamento è, a suo dire, la poca trasparenza di Elliott nei suoi confronti in merito alla cessione del club a RedBird . Cerchione, inoltre, ha già avanzato una causa legale che verrà discussa al Tribunale del Lussemburgo. La redazione di 'Calcio e Finanza' lo ha contattato per saperne di più: queste le sue dichiarazioni.

"Con Elliott siamo partner e abbiamo sempre fatto tutto assieme nell’operazione, sin da quando c’era Yonghong Li. In questa operazione invece non c’è stata nessuna trasparenza nei nostri confronti".

" Come socio di Elliott non ho mai saputo di una vendita, non sono mai stato informato . Questo nonostante avessi chiesto a più riprese dettagli e caratteristiche dell’operazione, mentre in consiglio nessuno sapeva niente. Tribunale? In Lussemburgo qualcosa c’è già, legato a questioni tecniche".

"È arrivato l’annuncio di Scaroni sul fatto che tutto stesseandando secondo i piani, piani di cui non ero informato. Per questo preferisco evitare di andare in consiglio a questo punto. Abbiamo chiesto solo trasparenza. Perché non siamo stati informati dell’affare? Mi sono fatto qualche idea ma preferisco tenermela per me"