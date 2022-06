Ceferin: “Troppe partite l’anno prossimo? Dovrebbero lamentarsi gli operai…”

Il numero uno della UEFA Alexsander Ceferin ha parlato alla Gazzetta dello Sport in merito al prossimo Mondiale

Redazione Il Milanista

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport è intervenuto il numero della UEFA Alexsander Ceferin il quale ha parlato di molti temi. In primis riguardo alle lamentele sulle numerose partite in programma per i top club europei. Questa è il pensiero di Alexsander Ceferin: "Facile attaccare sempre la Uefa e la Fifa, il discorso è semplice. Se giochi meno, gli stipendi si riducono. Chi davvero dovrebbe lamentarsi sono gli operai in fabbrica che guadagano mille euro al mese". Questo il pensiero abbastanza piccato di Alexsander Ceferin in merito alle lamentele per le partite troppo ravvicinate durante l'arco di tutta la prossima stagione.

Su questo tema deciderà presto la Corte UE

"Non è mai un monopolio. Uno è libero di far parte o meno della Uefa. Può partecipare alle nostre coppe, oppure organizzarsi le sue, ma allora è logico che non giochi le nostre, o sbaglio? Il progetto della Super League è morto perché nessuno vuole più partecipare. Vedo solo tre persone arrabbiate con tutti, che portano tutti in tribunale, ma ormai è finita. Mi spiace per loro". Il suo pensiero sulla Super League è sempre lo stesso e Alexsander Ceferin non perde mai occasione per tirare frecciatine ad Andrea Agnelli e Florentino Perez su tutti.

Infine sulla possibile introduzione del Challenge VAR e del tempo effettivo

"Non serve, porterebbe confusione. Il gioco è un flusso, il challenge potrebbe essere usato per fermare un’azione. Il tempo effettivo? No, basta perdite di tempo: l’arbitro punisca subito e aumenti i recuperi". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove è intervenuto il numero della UEFA Alexsander Ceferin il quale ha parlato di molti temi caldi. <<<Parlando invece di mercato, il Milan e in particolar modo il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini stanno pendando ad un nuovo obiettivo in vista della prossima stagione: ecco di chi si tratta!>>>