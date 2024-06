Ceferin sulle multiproprietà: “Dobbiamo trovare una soluzione definitiva”

In esclusiva all'agenzia di stampa tedesca DPA ha parlato Ceferin che ha detto: “La proprietà di più club rende più difficile far rispettare il Fair Play Finanziario . E dobbiamo ancora trovare una soluzione definitiva a questo. Poiché l’interesse per gli investimenti nel calcio continua a crescere e questi investimenti sono essenziali per la crescita di questo sport”.

Ancora le sue parole

“La domanda è: come possiamo essere abbastanza intelligenti da consentire questi investimenti in linea di principio? Ma fare attenzione che non danneggi lo sport? Gli investitori devono rispettare le regole, ma la questione è complessa. Non abbiamo l’autorità delle forze dell’ordine. Possiamo chiedere documenti ai club, ma non possiamo sequestrare i loro computer per indagare sulle loro attività".