Ceferin: “Sempre più governi in Europa vogliono intervenire nello sport”

Le parole di Ceferin: "Non voglio commentare le singole decisioni dei tribunali. Ma è davvero un problema il fatto che sempre più governi in Europa vogliano intervenire nello sport. E queste decisioni gli si ritorceranno contro. Il calcio è così forte grazie al nostro sistema. I governi europei hanno così tanti problemi da affrontare che non dovrebbero governare anche lo sport. La sfida più grande è proteggere i club dall’acquisizione da parte di gruppi o hedge fund che non hanno una struttura proprietaria trasparente. E poi, la proprietà di più club rende più difficile far rispettare il Fair Play Finanziario. E dobbiamo ancora trovare una soluzione definitiva a questo".