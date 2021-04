Ceferin attacco a Milan, Juve e United

Ecco le parole di Ceferin sulla Superlega

Ecco le parole del Presidente della UEFA Aleksander Ceferin:"Vorrei ringraziare tutta la famiglia del calcio, anche i club, tranne quei 12. E grazie ai governi. Questa idea è uno sputo sul viso di quelli che amano il calcio. Non lasceremo che ci portino via il calcio. Le squadre competono per merito, non per decisione di pochi avidi Uefa e calcio sono uniti contro questa proposta orribile di pochi club che seguono l'avidità. Come annunciato i giocatori che parteciperanno a questa lega chiusa non potranno giocare ai Mondiali e agli Europei. Quindi facciamo appello a tutti di unirsi a noi perché questo piano non vada in porto. Le riforme che stiamo per annunciare credo siano un miglioramento, oggi la Uefa già distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendo nel calcio. La Uefa non è solo questione di soldi, la Super League sì, protegge gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarla una sporca dozzina. La Champions senza quei 12? Certo, è possibile. Faremo la nuova Champions con o senza di loro. Stiamo valutando con i nostri legali, è presto per dare soluzioni ma ovviamente applicheremo tutte le sanzioni che potremo. Ma secondo me il prima possibile dobbiamo sospenderli dalle nostre competizioni. Ho detto che non potranno giocare le nostre competizioni ma non ho detto quando... in realtà se c'è una cosa fuori legge è la Super League... Forse non abbiamo pensato che ci fossero dei serpenti nella nostra squadra, ma vedremo cosa succederà. Non parlerò di cifre ma una cosa la posso dire: la Super League bolle in pentola da molto prima del Covid, Perez e Agnelli la progettavano da tempo. Avevamo delle proposte di aiuto ma Agnelli mi ha detto che non c'è n'era bisogno, né avremmo riparlato. Si tratta solo di avidità e narcisismo di alcune persone. Da Infantino c'è sostegno completo, domani farà una dichiarazione. La nostra è una competizione aperta, ci si può qualificare. Questa sarebbe chiusa, non si può fare un paragone fra le due".