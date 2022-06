Cecchini: “Zaniolo trattativa concreta, il nodo è solo il prezzo”

Massimo Cecchini , giornalista de La Gazzetta dello Sport grande conoscitore degli ambienti romani, ha risposto ai microfoni di MN per parlare del mercato rossonero in relazione alle operazioni Zaniolo, Florenzi e Romagnoli.

“Non mi convince come soluzione. Secondo me la Roma vorrebbe ottenere altre soluzioni”

“Ha tanti punti a favore. E’ un elemento funzionale, ha l’età dalla sua e tatticamente può rivelarsi molto prezioso per Stefano Pioli. Oltretutto è dotato di una potenza e di una velocità eccezionali. Nel 4-2-3-1 ha fatto l’esterno, potrebbe giocare dietro la punta e ha curato molto anche la fase difensiva. Paradossalmente, in caso di 4-3-3, può fare anche l’esterno del tridente. I margini di miglioramento sono enormi, rende indistintamente da dove venga collocato. E’ il giocatore giusto”.

Un altro giocatore che lei conosce bene è Florenzi. Crede che possa rimanere in rossonero?

“Ha fatto una stagione importante dando un contributo rilevante allo Scudetto ma anche qui subentra una questione di prezzo. La Roma chiede più di quattro milioni ma il calciatore andrà a scadenza. Non è difficile pensare che per uno della sua esperienza il Milan possa riuscire ad ottenere qualche sconto. L’alternanza con Calabria è un punto di forza, sebbene in Nazionale venga preferito Florenzi”.