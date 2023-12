Ceccarini: “Milan valuta Lenglet per la difesa, ma ci sono molti ostacoli”

Niccolò Ceccarini ha commentato le mosse del Milan sul prossimo mercato invernale. Queste le sue parole su un giocatore monitorato

Niccolò Ceccarini ha parlato su Tuttomercatoweb.com del mercato del Milan. Sui piani dei rossoneri: “C’è grande fermento anche in casa Milan. I programmi per gennaio sono chiari anche se ancora non ci sono stati assalti decisivi. Oltre all’attacco continua il giro d’orizzonte in difesa. Il Milan sta valutando anche un altro giocatore”.

Su Lenglet: “Si tratta di Clément Lenglet, centrale mancino dell'Aston Villa attualmente in prestito dal Barcellona. Il club inglese lo ha utilizzato finora solo in Conference League. Di sicuro un’ottima opportunità. Certo le problematiche non mancano”.

Ci sono però degli ostacoli: “Bisognerebbe innanzitutto che si interrompesse l’accordo con l’Aston Villa e che il giocatore tornasse così a Barcellona. Poi inizierebbe una nuova trattativa. E qui la questione diventa tutt’altro che semplice nel senso che poi i blaugrana dovrebbero dare una mano sull’ingaggio. Tenendo presente anche la formula. Il Milan infatti non andrebbe oltre un prestito con diritto di riscatto. Insomma un’idea, che presenta molti ostacoli”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.