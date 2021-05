C’è Guida per Torino-Milan

Ecco le designazioni arbitrali del prossimo turno di Serie A

MILANO - Il Milan non può festeggiare troppo l'importante vittoria di ieri contro la Juventus per 3 a 0, visto che mercoledì i rossoneri affronteranno in trasferta il Torino. Un match importantissimo per la formazione rossonera che deve continuare a vincere per staccare il pass per la prossima Champions League. L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, sul proprio sito internet aia-figc.it, ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A. Per Torino-Milan è stato nominato Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata. Il fischietto partenopeo sarà coadiuvato da Preti e Rossi. Il quarto uomo invece è Ghersini. Alla Var invece è stato nominato Aureliano con Lo Cicero come assistente.