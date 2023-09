Ancora Castillejo: “Il mio primo gol in rossonero fu proprio al Sassuolo”

Il nuovo giocatore del SassuoloSamu Castillejo ha parlato ai microfoni del club neroverde e ha detto: “Il mio primo gol in rossonero è stato proprio contro il Sassuolo, era anche l’esordio da titolare. Ero appena arrivato e lo ricordo come se fosse ieri perché quelle cose ti segnano, restano lì per sempre. Ho un bel ricordo del Mapei Stadium”.