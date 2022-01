Castillejo in uscita: più difficile del previsto trovargli una sistemazione!

Il trequartista spagnolo del Milan Samu Castillejo è ormai prossimo a lasciare la squadra rossonera. Il punto della situazione.

Redazione Il Milanista

In casa rossonera continua a tener banco la situazione riguardante Samu Castillejo. Il trequartista spagnolo è ormai fuori dal progetto di Stefano Pioli ma la società capitanata sul mercato da Paolo Maldini non è ancora riuscita a trovargli una sistemazione.

Il contratto di Samu Castillejo non è in scadenza

Il contratto di Samu Castillejo è in scadenza con il Milan il 30 giugno 2023. Il giocatore spagnolo è stato più volte vicino alla cessione. Tuttavia le offerte ricevute dal Milan non sono mai state consone alle richieste della stessa società rossonera. Su Samu Castillejo ci sono diversi club. Sia in Italia che all'estero. Nel belpaese c'è il Genoa che sarebbe interessato alle prestazioni sportive di Castillejo. Pur essendo interessata, però, la dirigenza rossoblù non ha ancora affondato il colpo.

Il Milan è in attesa dell'offerta giusta

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il Milan è in attesa dell'offerta giusta per lasciare partire Samu Castillejo. Il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini non è infatti intenzionato a lasciar partire gratis lo spagnolo. Una volta venduto Samu Castillejo, il Milan reinvestirà i soldi guadagnati dalla sua vendita su altri obiettivi. Il problema sta però tutto qui. La società rossonera dovrà infatti riuscire a vendere Castillejo in un tempo ristretto se vorrà poi avere il tempo materiale di individuare un degno sostituto e poter affondare il colpo in tempo. Noi ovviamente vi terremo aggiornati su questa situazione che è in continuo divenire. Nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti nuove in merito.

Il Milan ha bisogno di vendere

La società rossonera ha bisogno di vendere. Paolo Maldini ha la necessità di trovare una sistemazione ai giocatori che non fanno più parte del progetto Milan. Un primo colpo in uscita potrebbe essere rappresentato da Andrea Conti vicino all'Empoli. Di certo il Milan non si dovrà fermare a lui.